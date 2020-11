Gara 800 m: chi vincerà tra la Mustang GT500 e la Corvette C8? – VIDEO

In questo video vedremo sfidarsi la Mustang più costosa dl mondo contro una Corvette C8 in una gara sugli 800 metri

L’ultimo video di Speed Phenom presenta una gara di accelerazione sugli 800 m tra la migliore Mustang attualmente sul mercato e la Corvette C8.

Mantenendo la vera etica di Carol Shelby, la mustang è dotata di un V8 sovralimentato da 5,2 litri da 760 cavalli. Oltre a grandi riserve di potenza, è dotata di una miriade di chicche in fibra di carbonio, tra cui le ruote in carbonio; oltre ad essere molto leggera, i nuovi cerchioni riducono la massa non sospesa della vettura, il che può avere un effetto positivo sull’accelerazione.

La maggior parte dei fanatici dei motori a combustione conosceranno la Corvette C8 come specialista dei track day, ma non si può non citare il suo motore V8 da 6,2 litri in grado di erogare 495 CV. Non c’è da stupirsi, l’offerta di potenza è minore della Blue Oval, ma la Corvette ha la tecnologia dalla sua parte; il suo cambio aggressivo e la trasmissione a doppia frizione progettata in modo intelligente possono fare una grande differenza in termini di accelerazione.

Dopo un paio di prove contro una ZL1 Camaro, il proprietario del canale Speed Phenom era pronto ad affrontare la C8. Dopo un bel po’ di preparazione, il grande momento è durato poco perché ha sbagliato completamente la partenza e non è riuscito a recuperare lo svantaggio prima del traguardo. Non si sa bene cosa sia successo, ma insieme ad un errore in partenza, ha dimenticato di chiudere i finestrini dopo il lancio.