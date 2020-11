Dovizioso fissa l’obiettivo: “Voglio chiudere con Ducati da vice-campione”

Dovizioso pronto a chiudere in bellezza con la Ducati. Il rider italiano vuole provare ad agguantare la 2a piazza nel Mondiale.

Andrea Dovizioso ha vissuto una stagione difficile. Il rider italiano, infatti, ha rotto definitivamente con Ducati ritrovandosi senza moto nel 2021. Dopo una prima metà di campionato discreta che l’aveva visto addirittura in testa al Mondiale, si è ritrovato via via sempre più lontano dalla vetta.

Al momento però Andrea può ancora giocarsi il titolo di vice-campione del mondo. L’italiano, infatti, è uno dei pochissimi piloti che ha chiuso praticamente a punti tutte le gare sin qui disputate, eccetto il ritiro di Barcellona, dove è stato inoltre tirato giù da Zarco, quindi per colpe non certo sue.

Dovizioso: “Spero di potermi divertire”

In vista del prossimo Gran Premio Dovizioso ha così dichiarato: “Ho molta voglia di ritornare in pista questo fine settimana a Portimao. Anche se sarà molto difficile, possiamo ancora giocarci la seconda o la terza posizione in campionato e sarebbe bello poter concludere la mia avventura in Ducati e una stagione così difficile centrando questo obiettivo”.

Il rider della Ducati ha poi proseguito: “Sarà la mia ultima gara in sella alla Desmosedici GP e sicuramente sarà molto emozionante. Correremo su un circuito nuovo per la MotoGP e questo renderà il fine settimana ancora più speciale. Spero di potermi divertire”.

La love story tra Dovi e la casa di Borgo Panigale va avanti da 8 stagioni e in questi anni Andrea ha saputo regalare tante soddisfazioni agli uomini in rosso portandoli addirittura a sfiorare il titolo iridato. Purtroppo però questo bellissimo binomio tutto italiano si è spezzato in maniera brusca questa stagione, pregiudicando probabilmente anche il campionato dello stesso Dovizioso.

