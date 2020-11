Valentino Rossi riceve la PlayStation 5, bella la dedica di Sony (VIDEO)

Valentino Rossi ha ricevuto in dono una PlayStation 5 davvero particolare con una teca trasparente con dedica.

Sono ore frenetiche per Sony che sta per lanciare ufficialmente in commercio la PlayStation 5 in tutto il mondo. La nuova console arriverà in vendita in Europa dal 19 novembre, ma alcuni particolari clienti stanno già beneficiando in questi giorni dell’ultima arrivata in casa Sony.

In particolare l’azienda giapponese ha deciso di fornire ai propri clienti particolari una confezione speciale con la PlayStation 5 chiusa in una teca con tanto di dedica. L’operazione naturalmente servirà alla stessa console a farsi da pubblicità attraverso i vari influencer ai quali è stata inviata.

Dedica speciale sulla confezione della PlayStation 5

Tra i tanti clienti speciali ai quali Sony ha inviato la PlayStation 5 naturalmente non poteva mancare Valentino Rossi. Il Dottore ha ricevuto la nuova console con tanto di dedica che recita: “Per tutti noi sei ‘The Doctor’ il #46 più famoso del mondo. La stella più lucente del MotoGP di tutti i tempi, questa è per te. Play has no limits”.

Valentino ha subito postato una storia sul proprio profilo Instagram mentre apre la teca trasparente nella quale è contenuta la console più desiderata del momento. In fondo il Dottore, con i suoi quasi 10 milioni di followers sicuramente avrà offerto una buona pubblicità al nuovo prodotto lanciato da Sony sul mercato. Intanto Rossi si prepara all’ultimo GP della stagione dove punta a chiudere in bellezza un anno decisamente difficile che lo ha visto protagonista di ben 7 zeri. A pesare sul suo campionato oltre a qualche errore anche il COVID-19 e alcuni guasti occorsi alla sua Yamaha.

Antonio Russo