Schwantz: “Mir vincerà ancora, Marquez c’era si è solo fatto male”

Kevin Schwantz ha dato il suo personale punto di vista sul titolo iridato vinto in questa particolare stagione da Mir.

La Suzuki negli anni ha fatto il bello e il cattivo tempo in MotoGP . Uno dei Mondiali più importanti vinti dalla casa giapponese è sicuramente quello del 1993 ottenuto da Kevin Schwantz , che ha approfittato di un grave infortunio occorso a Rainey per vincere il campionato.

Dopo quel titolo la Suzuki ritroverà il Mondiale solo 7 anni dopo con Kenny Roberts Jr. , quello conquistato da Mir in questo 2020 invece è il primo campionato per la casa giapponese ottenuto da quando la classe regina è mutata nella MotoGP .

Schwantz: “Mir si merita questo titolo”

Come riportato da “Marca” Schwantz ha così commentato il campionato 2020 di MotoGP : “Domenica è stata una grande giornata: Mir è arrivato settimo e si è assicurato il titolo. Per me è una sensazione davvero speciale. È passato tanto tempo per la Suzuki , è dal 2000 con Kenny Roberts Jr. , che non vincono la Coppa del Mondo, sono 20 anni. È passato tanto tempo tra i due titoli, anche se so che si sono fermati per un certo periodo “.

Il pilota americano ha poi proseguito: “Quello che hanno ottenuto è un risultato incredibile. Anche Rins era in lotta per il Mondiale e lotterà con Morbidelli per il secondo posto. Sarà interessante vedere che succede in Portogallo. Mir si merita questo titolo. Nessuno glielo ha regalato. Certo possiamo dire che non c’era Marquez , ma non è perso, stava facendo il suo lavoro, non c’era perché si è fatto male. Non c’è niente che possa sminuire i suoi meriti “.

Infine Schwantz ha così titoli: “Joan può vincere sicuramente altri. Ha 23 anni e con la maturità che ha dimostrato, la velocità e la consistenza può farlo. Anche Rins è stato molto veloce, ma ha pagato l’infortunio di inizio anno. Entrambi i piloti hanno fatto un ottimo lavoro e hanno un grande futuro davanti “.

Antonio Russo