Meteo e traffico in autostrada: maltempo al Sud, Nord nella nebbia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 17 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile al Centro-Nord, ad eccezione di precipitazioni persistenti in Abruzzo. In serata banchi di nebbia in Val Padana. Piove al Sud, in particolare lungo le zone montuose e sul Salento, più stabile lungo il litorale tirrenico. Le temperature minime subiranno un calo al Nord e si attesteranno fra 5 e 8 gradi, mentre sul resto della Penisola si confermano tra 10 e 15 gradi.

Mercoledì 18 novembre ampie schiarite sul Mezzogiorno, anche se persisteranno addensamenti lungo l’Appennino meridionale e la Sicilia sudorientale. Al Nord nebbia diurna sulle valli della bassa Lombardia e dell’Emilia. Cieli soleggiati sul resto d’Italia, con massime che oscilleranno fra 15 e 20 gradi, punte massime di 24 gradi in Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia (Km 157.2 – direzione: Trieste) l‘uscita di Trezzo è chiusa al traffico fino alle 00:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano per lavori.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 26 – direzione: Genova Voltri) coda tra Ovada e Masone per lavori in corso.

Fra Parma e Bologna A1 Milano-Bologna (Km 136.1 – direzione: Napoli) rallentamenti tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per lavori. Tra Bologna e Firenze, invece, sulla A1 Bologna-Firenze (Km 242.3 – direzione: Milano) A1 Panoramica chiusa tra il bivio per la A1 Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna per lavori. La riapertura è prevista il 20/11/20 alle ore 6:00.

Alle porte di Roma sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 16 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 3 km tra Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. e Roma sud per incidente.