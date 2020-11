Robert Kubica pronto a tornare in Formula 1 nei prossimi Gran Premi

Robert Kubica scenderà di nuovo in pista nelle prove libere del venerdì con la Alfa Romeo in due dei prossimi Gran Premi di Formula 1

Robert Kubica farà altre due apparizioni nelle prove libere in questa stagione di Formula 1. Dopo essere sceso in pista al venerdì al volante della Alfa Romeo nei Gran Premi di Stiria, d’Ungheria e del 70° anniversario, il polacco ha confermato la sua presenza anche in uno dei due prossimi appuntamenti in programma in Bahrein e poi anche alla tappa conclusiva stagionale di Abu Dhabi.

“Il mio ruolo sarà esattamente lo stesso di prima”, ha spiegato il 35enne, che quest’anno oltre a ricoprire la posizione di pilota di riserva del Biscione è stato impegnato come titolare nel campionato turismo tedesco Dtm con la Bmw, chiudendo quindicesimo assoluto. “Dovrò rapidamente adattarmi di nuovo ad una Formula 1“.

Kubica di nuovo nelle prove libere con la Alfa Romeo

Kubica ha poi proseguito ai microfoni dell’emittente televisiva Tvp Sport: “Il mio obiettivo sarà quello di raccogliere più dati possibili per aiutare il team a prepararsi per il weekend, e aiutarmi a comprendere in che direzione sta andando lo sviluppo della vettura e che cosa è cambiato negli ultimi mesi”.

Il futuro di Robert dopo la conclusione di questa stagione resta invece tutto da scrivere: lui stesso ha confermato che non tornerà a correre da pilota ufficiale in Formula 1, ma ha anche espresso la sua volontà di lasciare il Dtm, forse per dedicarsi ad altre categorie automobilistiche.