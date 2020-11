La mamma del neo campione del mondo MotoGP che ha stregato i social

Mentre suo figlio Joan Mir vinceva il suo primo Mondiale di MotoGP, il pubblico si è accorto dell’affascinante mamma Ana Mayrata

Il vero protagonista del weekend, almeno in MotoGP, è stato suo figlio Joan Mir, che ad appena ventitré anni ha già conquistato il suo primo titolo mondiale della classe regina. Eppure, almeno una parte dei riflettori internazionali è riuscita a strapparli anche lei, Ana Mayrata, la sua affascinante mamma.

Il pubblico si è accorto di lei quando, proprio al termine della gara, in parco chiuso, è stata inquadrata dalla regia mentre correva incontro al figlio Joan per stringerlo in un abbraccio materno, tenero ed affettuoso. Ma quello è stato solo l’inizio: nei giorni successivi la sua stella non ha smesso di sorgere, tanto da brillare ora splendente nell’universo dei social network.

Ana Mayrata, chi è la mamma di Joan Mir

Ana Mayrata ha attirato l’attenzione per la sua bellezza e la sua sensualità, ma non è nota soltanto per il suo splendido aspetto fisico. Il suo lavoro, infatti, è quello di stilista, arredatrice, personal shopper, consulente di moda e di styling, ma anche di produttrice per alcuni tra i più importanti fotografi spagnoli e anche di collaboratrice di diversi programmi televisivi. Nella sua lunga lista di clienti privati figurano vip, modelle e personaggi pubblici molto noti, come il tennista Rafael Nadal, per il quale nel 2018 ha curato un servizio fotografico dedicato alla sua Academy.

A Palma de Maiorca ha un suo studio dove offre consulenza d’immagine, di bellezza ma anche seminari di trucco, e ha anche uno showroom dove rappresenta diversi marchi di abbigliamento. Fino ad oggi questa donna, dal sorriso magnetico ma anche dalla grande professionalità e dal comprovato successo, era rimasta incredibilmente nascosta al grande pubblico della MotoGP. Ma da questo weekend, di pari passo con l’esplosione di suo figlio Joan Mir, è diventata famosa anche lei.