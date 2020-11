Valentino Rossi: “Marquez? Deve essere brutto avere dubbi sul futuro”

By

Valentino Rossi è tornato a parlare di Marc Marquez. Secondo il Dottore lo spagnolo sta vivendo un momento davvero molto duro.

Valentino Rossi ha vissuto una stagione molto dura. Tra coronavirus, cadute e problemi tecnici occorsi alla sua Yamaha, il rider di Tavullia ha raccolto ben poco di soddisfacente in questo 2020. Il Dottore però non si dà per vinto e mentre si avvia verso i 42 anni progetta già la prossima annata con il Team Petronas.

In occasione del Motofestival realizzato dai colleghi di “Moto.it”, Valentino Rossi, in una video-intervista, ha così dichiarato: “Ci sono anche delle cose positive in questa stagione. Dovevo vedere se cambiando qualcosa nella squadra riuscivo ad essere più competitivo e questo in certi casi è successo perché ho fatto qualche bel weekend dove sono stato veloce. Purtroppo da Misano 2 che sono caduto ho avuto anche tanta sfortuna. Ho buttato la gara di Barcellona che potevo fare un ottimo podio. Poi è arrivato anche il COVID-19 ed è stato terribile”.

Valentino Rossi: “Sono contento di correre con Luca”

Il Dottore ha poi proseguito: “Con le vecchie 500, quando ti partiva dietro ti facevi più male, quindi è meglio ora che almeno scivoli. Si tende sempre a dire era meglio prima, ma secondo me se oggi provassimo una 500 due tempi sarebbe una grande delusione rispetto al livello raggiunto dalla MotoGP. Sicuramente la 500 resta quella con più fascino. Ho dei rimpianti perché potevo fare meglio e non essere così lontano in campionato”.

Naturalmente il rider di Tavullia ha dato poi anche un occhio al futuro e alla prossima stagione che lo attende dove troverà in pista anche il fratello Luca Marini: “Spero che il 2021 sia una stagione più normale perché quest’anno il COVID-19 ha influito tanto su questo campionato. Siamo anche andati su tante piste fuori stagione. Sono contento di correre insieme a Luca, lui c’ha sempre creduto perché sono 2 anni che me lo dice”.

Infine Valentino Rossi ha anche parlato della difficile situazione che sta vivendo Marc Marquez: “Queste purtroppo sono cose con cui non si può scherzare. Lui ha avuto un infortunio serio già la prima volta. Ritornare subito è stato un grande problema e l’ha pagato caro. Deve essere molto brutto stare a casa per così tanto tempo e avere anche dubbi sul futuro anche perché Marquez è molto giovane. Quando si hanno infortuni così brutti bisogna prendersi il tempo giusto per recuperare”.