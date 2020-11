Tony Cairoli pronto per il Rally: parteciperà al Tuscan Rewind

Tony Cairoli ritorna a mettersi in gioco con le quattro ruote. Il campione siciliano parteciperà al Tuscan Rewind nel prossimo week-end.

Dopo aver visto sfumare il Mondiale di Motocross Antonio Cairoli non ha nessuna intenzione di fermarsi e sarà al via dell’11ª edizione del Tuscan Rewind, prova valida per l’assegnazione del titolo del Campionato Italiano Rally, in programma da 20 al 22 novembre sullo sterrato senese. Ancora una volta sarà affiancato in questa avventura sulle quattro ruote da Anna Tomasi, già copilota di Luca Pedersoli, vincitore del Campionato Italiano Rally WRC 2019.

Il nove volte campione del mondo salirà al volante di una Hyundai i20 R5, fornita dalla casa di Alzenau e gestita dal BRC Racing Team. Le sfide si svolgeranno in tappa unica, sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,00 a Montalcino. Saranno tre le prove da affrontare per tre volte per una distanza totale di 92,280 km cronometrati, su un percorso totale di 248,150 km.

Per Tony Cairoli si tratta della sua seconda esperienza al Tuscan Rewind. “Sono super contento della possibilità che ci ha dato Hyundai Motorsport e per questo ringrazio Andrea Adamo. Correremo un evento importante come il Rally Tuscan dove ovviamente, con pochi chilometri di rally alle spalle, cercherò di fare del mio meglio ma senza troppe pressioni. Siamo comunque in gara per divertirci dopo una stagione di motocross decisamente intensa!”.