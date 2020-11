Superbike, test a Jerez: team e piloti partecipanti

Dieci piloti del Mondiale Superbike impegnati in una due giorni di test a Jerez. Ci sarà anche Jonathan Rea sulla Kawasaki, assente Ducati.

Il campionato mondiale Superbike 2020 è ormai alle spalle e i team lavorano per il 2021. In quest’ottica sono previsti due giorni di test sul circuito di Jerez.

Martedì 17 e mercoledì 18 novembre ci saranno alcuni team in azione sulla pista spagnola:

Kawasaki Racing Team: Jonathan Rea e Alex Lowes.

Kawasaki Puccetti Racing: Lucas Mahias.

Kawasaki Orelac Racing VerdNatura: Isaac Vinales.

Kawasaki Outdo Pedercini Racing: Loris Cresson.

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli.

GRT Yamaha: Garrett Gerloff, Kohta Nozane.

Honda HRC: Alvaro Bautista, Leon Haslam.

Tante assenze illustri. Spicca in particolare quel team Aruba Racing Ducati, che mancherà così come le altre squadre ducatiste presenti nel campionato mondiale SBK. Non potrebbe essere diversamente, dato che le strutture private devono ancora scegliere i piloti per il 2021 e quindi effettueranno test più avanti. Assente pure BMW, che ha rinviato il debutto in pista della nuova M 1000 RR con Tom Sykes e Michael van der Mark.

