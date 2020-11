Porsche e Puma insieme per festeggiare la 911 Turbo in modo speciale

Porsche e Puma hanno unito interessi e fantasia per ricreare una collezione di scarpe in edizione limitata 911 Turbo

La settimana scorsa, Porsche ha rilasciato informazioni e foto su una serie di progetti segreti che non hanno mai raggiunto la produzione. Tra questi c’erano alcune hypercar, auto da corsa e sportive – più un carinissimo autobus tutto elettrico. Ora, l’azienda di Stoccarda ha svelato un prodotto a marchio Porsche ancora più inaspettato.

Non è nemmeno un’auto, ma almeno veste lo spirito della possente 911 Turbo. In collaborazione con Puma, Porsche lancia una collezione di scarpe in edizione limitata che celebra la leggendaria auto sportiva. La serie comprende un modello di scarpa diverso per ogni generazione di 911 Turbo con i corrispondenti colori specifici del periodo.

Porsche e Puma spiegano che “i parafanghi posteriori, le barre luminose, gli interni e le linee della carrozzeria sono stati tutti utilizzati come ispirazione per creare scarpe speciali come la vettura stessa“. Naturalmente non troverete spoiler e parafanghi sulle scarpe, ma dobbiamo ammettere che il loro design riesce a ricreare la sensazione complessiva della 911 Turbo.

“Vedere l’eredità Porsche così perfettamente tradotta nel linguaggio del design di Puma è stato un’emozione“, ha commentato Pedro Mota, VP del marketing di Porsche of North America. “Presentare una nuova generazione della 911 Turbo quest’estate è stato entusiasmante, e lavorare con Puma per celebrare l’occasione ci ha permesso di condividere le nostre auto sportive al di là dei nostri principali appassionati”.



La lineup è divisa in due percorsi principali. La serie Future Rider di Puma viene utilizzata come base per i modelli che hanno un collegamento con la 911 Turbo raffreddata ad aria, mentre la gamma Speedcat riprende le più recenti varianti raffreddate ad acqua, tra cui la Tipo 996, 997, 991 e 992 della 911 Turbo S.