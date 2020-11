MotoGP Portogallo: Programma e Orari TV Prove Libere, Qualifiche e Gare

Con Joan Mir già campione MotoGP occhi puntati su Moto2 e Moto3 con i titoli ancora da assegnare in entrambi i campionati.

Per anni il Gran Premio di Portogallo è stato un appuntamento fisso nel calendario della MotoGP. In particolare dal 2000 al 2012, i piloti sono scesi in pista sul rinomato tracciato dell’Estoril. Domenica, dopo 8 anni d’assenza, il GP del Portogallo tornerà in calendario, ma questa volta verrà ospitato sulla pista di Portimao.

L’ultima edizione del GP portoghese aveva visto Casey Stoner trionfare a bordo della Honda. C’è grande attesa per questa gara soprattutto in Moto2 e Moto3 dove il titolo ancora non è stato assegnato. Diverso, invece, il discorso in MotoGP dove Joan Mir ha già conquistato il Mondiale.

Mondiale ancora incerto in Moto2 e Moto3

In Moto3 Arbolino ha riaperto i giochi ed ora è a sole 11 lunghezze da Arenas, mentre Ogura è a meno 8. In Moto2, invece, ci sono ancora 4 rider a giocarsi il titolo è sono Bastianini, Lowes, Marini e Bezzecchi.

In particolare Bastianini ha un vantaggio di 14 lunghezze sul secondo classificato Lowes. In MotoGP, invece, c’è ancora incertezza per quanto concerne il titolo costruttori, con Suzuki e Ducati a giocarsi il Mondiale, appaiate a pari punti. Ancora da assegnare anche il titolo di Rookie of the Year con Binder che ha 20 punti di vantaggio sull’unico concorrente ancora in lizza Alex Marquez.

Antonio Russo