MotoGP Valencia, warm-up: tempi e classifica finale

Domenica mattina di warm-up sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Ieri Alex Marquez è stato portato in ospedale per degli accertamenti dopo la caduta in curva 11 nel corso della Q1. Il rookie della Repsol Honda sta valutando le sue condizioni fisiche per capire se sia il caso di proseguire o rinunciare alla gara di oggi.

Franco Morbidelli continua a martellare al comando sul crono di 1’31″0 e si mostra in perfetta forma in vista dell’appuntamento pomeridiano. Il pilota della VR46 Academy, dopo aver conquistato la seconda pole stagionale, va alla ricerca della terza vittoria che incoronerebbe un anno davvero eccellente. Nella sessione mattutina secondo crono per Pol Espargar√≤ davanti a Taka Nakagami, Jack Miller e Andrea Dovizioso.