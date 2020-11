MotoGP, GP Valencia: Morbidelli eccezionale. Mir, il mondo è tuo

Joan Mir è campione del mondo di MotoGP. Grandissima vittoria invece per Franco Morbidelli che si prende la 2a piazza nel Mondiale.

Subito ottima partenza per Franco Morbidelli che tiene la prima piazza sfruttando anche un lungo di Miller. Dietro, invece, disastroso Quartararo, che va lungo e si lascia sfilare da tutti. Buono scatto anche di Dovizioso che dopo poche tornate è già 11° alle spalle di un prudente Joan Mir.

Caduta per Zarco a inizio gara, mentre era nel gruppo dei primi. A 19 giri dalla fine caduta per Fabio Quartararo che può dire definitivamente addio al titolo iridato. Verso metà gara grande crescita di Nakagami che tenta di chiudere il gap con Miller ed Espargaro per giocarsi il podio. Davanti a tutti, invece, Morbidelli continua a mantenere il proprio vantaggio su quelli che gli sono dietro intorno al 2°.

Mir campione del mondo

A 9 giri dal termine Nakagami distrugge la propria gara. Nel tentativo di superare Pol Espargaro e prendersi il podio si sdraia e finisce nella ghiaia. Ultimi 5 giri da infarto con Miller e Morbidelli che girano incollati uno dietro l’altro. Dopo diversi sorpassi nell’ultima tornata però l’italo-brasiliano ha la meglio e vince, mentre dietro Joan Mir con il 7° posto vince il suo primo titolo iridato in MotoGP.

Sul podio con Morbidelli anche Miller e Pol Espargaro. Ottima gara anche per l’altra KTM di Binder che ha chiuso al 5° posto. Solo 10a l’altra Yamaha guidata da Vinales, mentre Valentino Rossi ha chiuso 12°. Buon 8° posto di Andrea Dovizioso che aveva cominciato in fondo al gruppo. 4° posto, infine per l’altro sfidante per il titolo Alex Rins.

Antonio Russo