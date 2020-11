Joan Mir campione MotoGP 2020: i complimenti di Jorge Lorenzo

Joan Mir incassa tanti complimenti per la conquista del titolo MotoGP 2020. Anche Jorge Lorenzo, maiorchino come lui, si congratula.

Il titolo mondiale MotoGP 2020 è di Joan Mir. È bastato il settimo posto nella seconda gara di Valencia per consentire al pilota Suzuki di conquistare la corona iridata.

Il maiorchino è campione del mondo per la seconda volta in carriera, dato che aveva già trionfato in Moto3 nel 2017. Ma farlo nella classe regina ha sicuramente un sapore diverso. È il coronamento di un grande sogno che coltivava fin da quando era bambino.

Tanti i complimenti ricevuti da Mir per la vittoria del titolo mondiale MotoGP 2020. Sono arrivati anche quelli di Jorge Lorenzo, che su Twitter ha scritto quanto segue:

«Come spagnolo e maiorchino sono molto orgoglioso. Oltre all’essere campione del mondo MotoGP entrerà nella storia: – Ha vinto con Suzuki dopo 20 anni; – è il 3° spagnolo a vincere in MotoGP; – è diventato campione nella sua seconda stagione. Te lo meriti Joan, divertiti!».

As Spanish and Mallorcan I’m very proud of @Joanmir36

In addition of being @motogp world champion he will make history by:

-Winning with @suzukimotogp after 20 years.

-Being the 3rd Spanish to win in MotoGP

-Becoming champion in his 2nd season.

You deserve it Joan, enjoy it!🥂 pic.twitter.com/OScOa31ih3

— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) November 15, 2020