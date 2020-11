Alex Marquez in ospedale dopo la caduta: in dubbio per la gara

Alex Marquez rimedia una brutta caduta nella Q1 e riporta un edema all’osso del polso. Domani nel warm-up deciderà se proseguire o rinunciare alla gara.

Durante la Q1 Alex Marquez ha riportato un brutto incidente che inizialmente ha fatto pensare al peggio, ma fortunatamente il rookie della Honda si è rialzato con i suoi piedi. Stava cercando di migliorare il suo tempo per accedere alla Q2 del GP di Valencia, ma alla curva 11 si è schiantato riportando un edema osseo al polso sinistro. Per Alex si tratta del primo vero incidente in classe regina. Emilio Alzamora ha parlato ai microfoni DAZN per valutare la situazione: “Sono cadute poche gocce di pioggia e in queste condizioni può succedere, ma è stato anche un po’ strano, stanno anche controllando nel box che qualcosa non sia successo sulla moto. Voleva salire sulla moto per cercare di migliorare ma ha visto che gli faceva male la mano e si è fermato. Speriamo che non sia niente di grave

Nelle ore successive è stato lo stesso pilota a illustrare le sue condizioni: “Oggi non è stata una giornata facile – ha ammesso Alex Marquez -. In primo luogo, le condizioni erano molto difficili, non completamente asciutte, non completamente bagnate. Per quanto riguarda la Q1, sapevo di dover spingere anche se era un po’ rischioso, stavo spingendo molto per ottenere un miglior tempo sul giro e purtroppo ho avuto una grossa caduta. Ho sbattuto l’anca e la parte bassa della schiena, dopo un minuto sono riuscito a riprendermi e ho provato ad uscire con la seconda moto ma quando l’adrenalina è finita era chiaro che non potevo fare un altro giro. Ora dobbiamo vedere come sarà il dolore domani”.