MotoGP Valencia, Prove Libere 4: tempi e classifica finale

Tempi e classifica della quarta sessione di prove libere del GP di Valencia. Best lap di Alex Rins che però dovrà passare per la Q1.

La quarta sessione di prove libere si chiudono con Alex Rins al comando davanti a Taka Nakagami e Johann Zarco. 4° Franco Morbidelli, seguito da Joan Mir e Jack Miller. Chiudono la top-10 Miguel Oliveira, Brad Binder, Andrea Dovizioso e Pol Espargarò. Tempo ancora stabile sul circuito di Valencia, ma il cielo minaccia pioggia in vista delle qualifiche.

Si è lavorato in ottica gomme e tutte e tre le mescole al posteriore sembrano appropriate in questo week-end. Rossi, Rins, Dovizioso, Petrucci e Quartararo dovranno passare per il Q1.