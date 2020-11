Traffico in autostrada, 13 novembre: code sulla A1 BO/FI, piogge sparse

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 13 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi lungo l’arco alpino e le zone di costiera. Nuvole in transito sulla fascia appenninica e in Val Padana, piogge sparse e di breve durata sulla Basilicata e il basso Lazio. Le temperature massime saranno comprese tra 14 e 19 gradi. Dal tardo pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni degni di nota.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 206.4 – direzione: Trieste) scorta veicoli tra Rovato e Ospitaletto per materiali dispersi.

Sulla A13 Bologna-Padova (Km 46 – direzione: Bologna) scorta veicoli tra Occhiobello e Ferrara Nord.

A Nord di Firenze in A1 Bologna-Firenze (Km 274 – direzione: Napoli) code a tratti tra Aglio KM 255 e Calenzano per traffico intenso.

Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Autost. Roma-Teramo) Cocullo in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 16/11/2020 verso Autostrada Roma-Teramo per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A16 Napoli-Canosa (Km 104.2 – direzione: Canosa) l‘uscita di Vallata è chiusa al traffico fino alle 08:00 del 13/11/2020 provenendo da Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Grottaminarda.