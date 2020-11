Mir, il GP del (possibile) Mondiale inizia con una caduta: “Ma sono sereno”

Nel venerdì del weekend in cui si gioca il Mondiale, Joan Mir è solo dodicesimo, anche per colpa di una caduta. Ma non sente la pressione

A differenza di quella mondiale, che gli mette nelle mani questo weekend il primo match point per conquistare aritmeticamente il titolo con una gara di anticipo, la classifica del venerdì del Gran Premio di Valencia non arride a Joan Mir. Il pilota della Suzuki ha chiuso soltanto al dodicesimo posto la prima giornata della rivincita al Ricardo Tormo, dunque momentaneamente fuori dai primi dieci che gli garantirebbero l’accesso diretto alla fase finale delle qualifiche.

Colpa anche di una scivolata di cui è stato protagonista nella sessione del pomeriggio: “Sono caduto mentre provavo la gomma dura all’anteriore”, racconta lo spagnolo, “e con la seconda moto non ho avuto le stesse sensazioni. Con uno pneumatico usato all’anteriore e uno medio al posteriore non sono riuscito a migliorare il mio tempo. Ma non sono messo male, soprattutto per quanto riguarda il feeling”.

If you’re going to crash, make sure you do it in practice! 👊💥

Championship leader @JoanMirOfficial was unharmed by this FP2 fall! 💪#EuropeanGP 🏁 pic.twitter.com/WXDg6B7Ktq

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 13, 2020