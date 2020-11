Meteo e traffico in autostrada: pioggia e nebbia in serata, code in A24

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 13 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli da poco a molto nuvolosi da Nord a Sud, con fenomeni di breve intensità in Liguria e sui litorali campano e laziale. In serata banchi di nebbia al confine tra Marche e Romagna e piovaschi sulle località dell’Appennino centrale. Le temperature minime si attesteranno fra 7 e 12 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Sabato 14 novembre tempo instabile sull’Appennino centrale e il basso Lazio, con fenomeni in parziale assorbimento pomeridiano. Stabile altrove, con cieli sereni o poco nuvolosi, soleggiato lungo le Alpi e le regioni estreme del Sud. Le temperature massime sono stimate tra 13 e 18 gradi al Nord, tra 18 e 23 gradi al Centro-Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Situazione sotto controllo al Nord. In Lombardia segnaliamo che sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) traffico rallentato tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Autost. Roma-Teramo) Cocullo in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 16/11/2020 verso Autostrada Roma-Teramo per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A16 Napoli-Canosa incendio tra Lacedonia e Vallata. In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.