F1 GP Turchia, Prove Libere 1: tempi e classifica finale

Concluso il primo turno di prove libere della Turchia. Mentre si è nascosta la Mercedes di Hamilton, si sono viste le Ferrari.

Con una temperatura di 14°C ha preso il via la prima sessione di prove libere della Turchia. La F1 mancava dal circuito di Istanbul dal 2011.

Tutti in pista con gomme dure. L’unico temerario è George Russell della Williams che monta la soft. Verstappen parla di asfalto come ghiaccio.

2’01″145 per la Rossa di Sebastian Vettel.

Bandiera rossa a 1h24 dalla fine. Charles Leclerc perde per un attimo il controllo della sua Ferrari e prende in pieno un birillo.

Dopo 10′ di pausa si riprende. Mercedes subito in azione.

1’44″948 per Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas is one of the first to emerge 👀 #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/ZetWJCbsUc

Damage fixed and we’re back out on track again 👍

Il finnico della Mercedes si migliora in 1’43″009. Alle sue spalle Verstappen, Vettel, Leclerc, Sainz con la McLaren e Raikkonen con l’Alfa Romeo.

a 55′ dalla bandiera a scacchi solo 6 piloti hanno firmato un riscontro cronometrico.

360 per l’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Il fondo è piuttosto scivoloso.

Just past the halfway stage in FP1 and the drivers are still having issues with grip

Pierre Gasly goes for a spin – but it looks cool from the heli cam 🚁📸#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/myHi6BH9Cc

— Formula 1 (@F1) November 13, 2020