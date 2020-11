Traffico in autostrada, 12 novembre: l’anticiclone perde colpi

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 12 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone inizia a perdere la sua forza e si aprono spazi di instabilità sulla nostra Penisola. Cieli nuvolosi al Centro-Sud, in particolare su Toscana e Lazio, dove si attendono piogge brevi. Soleggiato al Nord, anche se dal tardo pomeriggio compariranno alcune velature e ritornerà la nebbia in Emilia. Le temperature massime restano stazionarie e saranno comprese tra 15 e 20 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia su Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco resta chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

All’altezza di Pistoia sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 17.3 – direzione: Pisa) traffico a rilento tra Prato est e Pistoia per veicolo in avaria.

In A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.