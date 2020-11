MotoGP, Valentino Rossi: arrivato il risultato del terzo decisivo tampone

By

La Yamaha ha poco fa diramato un comunicato stampa dove ha annunciato che Valentino Rossi prenderà parte al GP di Valencia.

Nelle scorse ore era nata un po’ di preoccupazione in casa Yamaha a causa di Valentino Rossi. Il Dottore, infatti, era stato trovato positivo al COVID-19 in seguito ad un tampone effettuato in Italia martedì. Il rider di Tavullia si era poi sottoposto ad un nuovo controllo che aveva dato esito negativo.

Nella mattinata di oggi quindi Valentino Rossi è stato sottoposto ad un nuovo tampone che poco fa ha dato fortunatamente esito negativo. Con un comunicato stampa diramato poco fa la Yamaha ha così commentato: “A seguito di un risultato del test PCR debolmente positivo ricevuto martedì 10 novembre, Valentino Rossi ha dovuto fare due ulteriori test PCR (mercoledì 11 e giovedì 12), come da regolamento FIM, per poter prendere parte al prossimo GP di Valencia”.

Il Dottore può correre domenica

Il comunicato poi prosegue: “Entrambi i test hanno dato seguito a risultati negativi per il virus COVID-19, confermando così la presenza di Rossi per questo weekend di gara”. A quanto pare il Dottore, dopo essere tornato a casa alla fine del della gara disputata sempre a Valencia settimana scorsa, si era sottoposto ad un nuovo test che aveva dato come responso una positività al COVID-19 con una carica virale molto bassa.

Valentino ha passato queste ore in isolamento volontario nell’attesa dell’ultimo decisivo test e a questo punto può ricongiungersi alla sua squadra con la quale vivrà gli ultimi due Gran Premi in sella alla M1 del team ufficiale Yamaha prima di passare l’anno successivo nel Team Petronas dove probabilmente chiuderà la propria carriera.

