Meteo e traffico in autostrada: incidente in A1, piogge sparse in arrivo

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 12 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo ristrette zone di instabilità su Liguria, basso Lazio e litorale campano. In serata banchi di nebbia su Emilia Romagna, Umbria e pianure laziali. Le temperature minime saranno comprese fra 7 e 12 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Venerdì 13 novembre cieli da poco a molto nuvolosi, con rovesci di breve durata in Liguria, Salento e Basilicata. Fenomeni in assorbimento durante il pomeriggio, ma persisteranno piogge di passaggio in Lunigiana. Le massime oscilleranno fra 14 e 19 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 259.6 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Aglio KM 255 e Barberino di Mugello per incidente. Tratto Chiuso tra Pian Del Voglio e Aglio KM 255 fino alle 18:00 del 12/11/2020 per lavori in corso.

Sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Autost. Roma-Teramo) Cocullo in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 16/11/2020 verso Autostrada Roma-Teramo per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020. In Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 07:00 del 31/01/2021.