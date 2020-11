Valentino Rossi: “Sono più tranquillo, ora cerchiamo di migliorare”

Valentino Rossi è meno stressato in questo weekend perché potrà cominciarlo dall’inizio e punta ad un buon risultato.

Valentino Rossi questa settimana potrà disputare un intero weekend di gara e quindi è sicuramente più tranquillo. Il Dottore, infatti, settimana scorsa era stato costretto a saltare tutto il venerdì di prove libere in attesa dell’ultimo tampone che confermasse la sua negatività al COVID-19.

Purtroppo per lui il Dottore durante la gara è incappato in un problema tecnico che ha messo ko la sua Yamaha costringendolo al ritiro. In questo weekend però il #46 vuole provare a rifarsi cercando di ottenere un buon risultato in vista del prossimo campionato che lo vedrà ancora protagonista, ma a bordo del Team Petronas.

Valentino Rossi: “È stato un peccato non aver potuto finire la gara”

In vista del GP di Valencia Valentino Rossi ha così affermato: “Rispetto alla scorsa settimana possiamo affrontare questo GP molto più tranquilli. Questa volta so che potrò guidare la mia moto, quindi questo toglie un po’ di stress a me e alla squadra. Ora possiamo concentrarci sul miglioramento del lavoro dello scorso fine settimana”.

Visualizza questo post su Instagram Valencia Circuit,Spain Saturday,official practice 📸 @falex79 @gigisoldano Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46) in data: 7 Nov 2020 alle ore 3:34 PST

Il pilota di Tavullia ha poi proseguito: “È stato un peccato non aver potuto finire quella gara, ma domenica abbiamo un’altra possibilità. Sappiamo che non sarà facile. Abbiamo faticato con il grip la scorsa settimana, quindi è quello su cui ci concentreremo per migliorare”. Insomma il Dottore sembra determinato a chiudere degnamente questa stagione, prima di passare al Team Petronas.

Antonio Russo