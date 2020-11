Traffico in autostrada, mercoledì 11 novembre: incidenti in A4 e A1

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 11 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi si quasi tutti i settori. Addensamenti sterili in transito lungo la catena appenninica e le Isole maggiori. Le temperature massime oscilleranno fra 15 e 20 gradi, di poco superiori in Sicilia. Dal pomeriggio possibili piovaschi sul medio Adriatico e sul litorale toscano. In Val Padana le nuvole prenderanno il posto della nebbia nel corso della serata.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A4 Milano-Brescia (Km 195 – direzione: Torino) traffico a rilento tra Rovato e Palazzolo per incidente.

Alle porte della Capitale da segnalare rallentamenti in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

In Campania sulla A1 Roma-Napoli (Km 758.7 – direzione: Milano) rallentamenti tra Bivio A1/A3 Napoli-Salerno e Nodo Napoli Centro Direzionale per incidente. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.