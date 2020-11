Meteo e traffico in autostrada: prime piogge in arrivo

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 11 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli poco nuvolosi nel corso della notte. Addensamenti più cospicui in alta Toscana, dove potrebbero verificarsi dei bevi fenomeni. Addensamenti cumuliformi anche lungo l’arco appenninico centro-settentrionale e in Val Padana, ma senza piogge. Le temperature minime si attesteranno fra 9 e 14 gradi.

Giovedì 12 novembre precipitazioni sparse e di breve durata lungo il litorale tra Marche e Romagna, in Lunigiana e sul basso Lazio, stabile e soleggiato altrove. Le massime oscilleranno tra 14 e 19 gradi, di poco superiori sulle regioni dell’estremo Sud e le Isole maggiori. Foschie in Val Padana.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.6 – direzione: Milano)

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per veicolo in avaria.

All’altezza di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 98 – direzione: Milano) si segnala scorta veicoli tra Terre di Canossa – Campegine e Fidenza per verifica tecnica.

Alle porte di Pescara sulla A25 Torano-Pescara (Km 185.4 – direzione: Autost. Roma-Teramo) l’entrata di Villanova è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 11/11/2020 verso Autostrada Roma-Teramo per lavori.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.