Grosjean perde il volo per Istanbul e punta il dito contro i colleghi

Per Grosjean il momento non è dei più allegri. Licenziato dalla Haas e snobbato dai colleghi, ha pure perso l’aereo per la Turchia.

Se guardiamo alle premesse poste nelle formule minori, GP2 in testa, Romain Grosjean avrebbe dovuto sfondare una volta approdato in F1, invece tutti ricorderanno com’è andata. Spesso in mezzo agli incidenti e con una condotta di gara al limite, venne addirittura sospeso per un GP, a Monza nel 2012 per aver scatenato una carambola che costrinse al ritiro Hamilton, Alonso e Perez. Una decisione clamorosa, quella presa dalla FIA, che lo fece cambiare totalmente e gli tarpò le ali. Da allora incapace di tirare fuori gli artigli, è dapprima scivolato in centro gruppo rendendo sempre più sporadiche le prestazioni di rilievo, per poi rituffarsi nel buio dei crash, nonché delle polemiche plateali con il team. Purtroppo per lui negli ultimi anni si è trovato a lavorare in Haas con un altoatesino verace come Gunther Steiner, che mai ha nascosto le proprie perplessità e ha finito per licenziarlo.

L’ennesimo ko psicologico in una carriera che avrebbe potuto essere più di ciò che è stata, senza dimenticare che i molteplici episodi di cui è stato protagonista lo hanno reso uno dei piloti meno popolari sulla griglia. Sarà per questo che quando alla vigilia del GP del Portogallo la scuderia americana ha annunciato la separazione, nessuno lo ha consolato. Soltanto George Russell si sarebbe fatto sentire. “Il suo è stato il primo e unico messaggio ricevuto. E’ la dimostrazione che è un bravo ragazzo”, ha ammesso ad F1i.com non senza dispiacere.

Con la testa ormai altrove, probabilmente alla IndyCar con cui ha subito preso contatti, il ginevrino si è avvicinato al weekend della Turchia non esattamente nel migliore dei modi. Questo mercoledì avrebbe dovuto imbarcarsi per Istanbul, ma quando è arrivato in aeroporto, il volo ormai era perso. A darne notizia è stato lui stesso tramite la sua pagina Twitter, dove ha anche avvertito i fan di aver trovato un’alternativa per giovedì.

Missed my flight to go to Istanbul…that’s a good start RG 🤣💩🙈

Already sorted out a plan for tomorrow am tho 🙏 — Romain Grosjean (@RGrosjean) November 11, 2020

Chiara Rainis