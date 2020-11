Dovizioso fissa l’obiettivo: “Bello chiudere da vice-campione”

Andrea Dovizioso, consapevole che il Mondiale è ormai andato, punta quantomeno a chiudere dignitosamente la stagione.

Andrea Dovizioso dopo l’annuncio di ieri dove ha ufficializzato che nella prossima stagione non correrà con nessuna casa è pronto a vivere gli ultimi due Gran Premi della sua carriera in sella alla Ducati. Il pilota italiano, con il Mondiale ormai andato (anche se l’aritmetica gli offre ancora qualche flebile speranza), punterà a chiudere degnamente questa stagione provando almeno a finire sul podio iridato della MotoGP.

In vista del prossimo weekend di gara Dovizioso ha così dichiarato: “Il risultato ottenuto nel primo GP a Valencia non è stato sicuramente in linea con le nostre aspettative, ma la scorsa settimana abbiamo comunque capito alcuni aspetti importanti. Nella seconda parte di gara il mio ritmo è stato buono e abbiamo raccolto diverse informazioni interessanti al riguardo”.

Dovizioso: “Lotteremo sino alla fine”

Infine ha così concluso: “Se finalmente avremo un meteo stabile durante tutto il weekend, potremo affrontare questo GP con maggiore ottimismo. Dovremo riuscire ad ottenere maggiore velocità con gli pneumatici nuovi e, anche se il titolo ormai è quasi impossibile, lotteremo fino alla fine: sarebbe bello poter chiudere il mondiale almeno in seconda o terza posizione”.

Domenica per Dovizioso è arrivato solo un 8° posto. Il rider italiano non sale sul podio dal GP d’Austria che ha vinto ormai quasi 3 mesi fa. Andrea punta a questo punto a chiudere al meglio l’annata per non trasformare questa sua ultima stagione in sella alla Ducati come la sua peggiore in MotoGP.

Antonio Russo