Ufficiale: la Honda ha deciso quando Marc Marquez tornerà in moto

La Honda ha deciso finalmente di annunciare quando Marc Marquez tornerà a correre nuovamente in MotoGP con il team giapponese.

La notizia in questi giorni era già ampiamente girata e come vi avevamo anche noi anticipato, Marc Marquez non tornerà più in pista in questo 2020. A confermarlo questa volta però è la stessa Honda che ha annunciato che lo spagnolo salirà nuovamente in moto solo nel 2021.

Nel comunicato stampa diffuso poco fa dalla casa giapponese così si legge: “Mentre sta continuando il suo recupero, Marc Marquez e la Repsol Honda confermano che non parteciperà al resto della stagione 2020 di MotoGP e punta a tornare a correre nel 2021. Lavorerà con il suo programma di recupero, monitorando i progressi del braccio”.

Bradl confermato ancora

La Honda poi continua: “Marquez, insieme al suo team, ai numerosi medici e alla Honda, ha deciso di ritardare ufficialmente il suo ritorno in azione sino al 2021″. Da notare che il team nipponico specifica che lo spagnolo tornerà solo nel prossimo anno.

Questo ci porta a pensare che il rider iberico non prenderà parte ad eventuali test alla fine di questa pazza annata. A questo punto c’è da capire se rivedremo Marc Marquez direttamente durante la prima gara del prossimo Mondiale. La notizia sicuramente non è positiva per la Honda che ha sempre puntato molto sul parere dello spagnolo per cucirgli addosso una moto che in questi anni ha portato tantissimi successi.

Nelle ultime due gare quindi scenderà in pista ancora una volta il sostituto Stefan Bradl, che arriva da due gare in cui ha chiuso a punti e cercherà di chiudere dignitosamente questa difficile stagione per la Honda.

