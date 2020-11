MotoGP, Dovizioso annuncia cosa farà nel 2021: “Ecco il mio futuro”

Finalmente Andrea Dovizioso ha ufficializzato il proprio destino per l’anno 2021, che non lo vedrà protagonista nel mondo MotoGP. Lavorerà ad altro.

Andrea Dovizioso lontano dalla MotoGP nel 2021. Il pilota forlivese oggi ha deciso di annunciare cosa farà l’anno prossimo. Niente Aprilia e niente ruolo da collaudatore per qualche casa della top class.

Queste le parole del tre volte vice-campione del mondo MotoGP sul suo profilo ufficiale Instagram: «Nel corso degli ultimi mesi ho ricevuto le proposte di alcune Case per partecipare nel 2021 come test rider al lavoro di sviluppo dei loro progetti in MotoGP. La cosa mi ha fatto molto piacere e sono grato per la considerazione ricevuta. Nonostante queste opportunità ho deciso di non prendere nessun impegno e di rimanere libero per ora da accordi formali».

Dovizioso ha confermato di aver ricevuto offerte per fare il collaudatore, però le ha rifiutate perché vuole essere protagonista e non limitarsi a dei test ogni tanto: «Ho un’immensa passione per le gare e ho ancora l’ambizione di voler correre e lottare per la vittoria. Tornerò quindi in MotoGP se e quando troverò un progetto guidato da altrettanta passione e ambizione e all’interno di un’organizzazione che condivida obiettivi, valori e metodo di lavoro. Ora sono focalizzato nel terminare il mondiale nel miglior modo possibile e ho già iniziato a sviluppare alcuni progetti con i miei partners per il futuro».

L’attuale rider Ducati si dedicherà ad altri progetti nel 2021. Probabilmente si impegnerà maggiormente nella motocross, sua grande passione. Si terrà allenato in vista di un eventuale rientro in MotoGP dal 2022.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Lorenzo su Dovizioso: “Senza MotoGP nel 2021? Non ha vinto un titolo in 13 anni”