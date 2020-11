Meteo e traffico in autostrada: incidente sulla A1 MI/BO, nebbia in Val Padana

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 10 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prosegue la fase anticiclonica su tutta la Penisola, che garantisce tempo stabile e cieli sereni da Nord a Sud, pur con qualche velatura in transito sul medio Adriatico, la Calabria jonica e la Sardegna. A partire dalla prima serata la nebbia tornerà ad apparire in Umbria e Val Padana, anche se meno fitta verrà investito il Lazio. Le minime saranno comprese tra 9 e 14 gradi, di poco inferiori sul Nordest.

Mercoledì 11 novembre sarà un’altra giornata soleggiata, ma aumentano le nuvole lungo la fascia appenninica e tirrenica, anche se non si registreranno fenomeni. Addensamenti cumuliformi sulle valli piemontesi e lombarde. Le temperature massime resteranno sostanzialmente stazionarie e oscilleranno fra 15 e 20 gradi, fino a 23 gradi sulle Isole maggiori. Dal primo pomeriggio arriverà qualche piovasco sparso su Marche e Lunigiana.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A1 Milano-Bologna (Km 10.646 – direzione: Milano) code a tratti su Bivio A1/A58 provenendo da Bologna verso Agrate per lavori.

In Emilia sulla A1 Milano-Bologna (Km 119.5 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Parma e Terre di Canossa – Campegine per incidente. Coda di 4 km tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 280.3 e Bivio A1-Variante. Code a tratti tra Aglio KM 255 e Firenze Scandicci per ripristino incidente.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.