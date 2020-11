Marquez torna a parlare: “Grazie a tutti, non vedo l’ora che arrivi il 2021”

Marc Marquez è tornato a parlare dopo l’infortunio, lo spagnolo punta a tornare nel 2021 in MotoGP di nuovo al top della forma.

Poco fa la Honda ha ufficialmente annunciato che Marc Marquez non scenderà più in pista in questo 2020. Il rider spagnolo dopo essersi infortunato durante la prima gara era tornato a tempo di record già durante il weekend successivo per provare a correre, salvo poi alzare bandiera bianca durante le qualifiche.

A quel punto l’iberico si è sottoposto ad un nuovo intervento e da lì in poi sono tante le voci che si sono rincorse sul suo conto, compresa l’ipotesi addirittura di una terza operazione. Una cosa è certa: Marquez ha deciso di non forzare i tempi questa volta per provare a tornare nel 2021 al top della forma.

Marquez pronto a tornare nel 2021

Attraverso i propri canali social il #93 ha così dichiarato: “Finalmente in questa stagione non gareggerò più. Dopo aver valutato come sta andando il braccio insieme ai medici e al mio team, abbiamo deciso che l’opzione migliore è quella di tornare l’anno prossimo”

Marc Marquez ha poi proseguito: “Ora è il momento di continuare con il processo di recupero. Grazie a tutti per i messaggi di supporto che ancora continuo a ricevere. Non vedo l’ora di tornare nel 2021”.

Antonio Russo