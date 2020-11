Lorenzo su Dovizioso: “Senza moto? Non ha vinto un titolo in 13 anni”

Jorge Lorenzo, parlando con i propri tifosi sui social, ha lanciato decisamente una bordata nei confronti di Andrea Dovizioso.

Jorge Lorenzo è sempre stato un pilota molto social e ogni tanto si concede alle domande dei propri fan proprio come ha fatto nella giornata di oggi. Come spesso accade, la sua chiacchierata Instagram, con i tifosi ha offerto molti più spunti di una normale intervista. Il rider iberico, infatti, non si è trattenuto dal rispondere a tutti senza filtri.

In particolare ha destato subito l’attenzione di tutti la risposta ad una domanda riguardante il suo ex compagno di team in Ducati, Andrea Dovizioso. Come molti sanno i due non si sono mai molto amati e già ai tempi in cui condividevano il box del team di Borgo Panigale si sono lanciati addosso diverse frecciatine.

Lorenzo: “In Ducati per dimostrare che potevo vincere con un’altra moto”

Questa volta ad offrire un assist allo spagnolo ci ha pensato un tifoso che gli ha chiesto: “Dovizioso non ha trovato un posto in MotoGP per l’anno prossimo, pareri?”. A questo Lorenzo ha così replicato: “Beh dopo 13 anni in MotoGP senza un vincere un titolo”. Insomma una bella badilata dell’iberico nei confronti del rider italiano.

Il pilota maiorchino ha poi risposto anche a chi gli ha chiesto come mai avesse deciso di cambiare moto passando dalla Yamaha alla Ducati: “Perché credevo di poter vincere con un altro marchio e questo mi ha stimolato. Non mi sono sbagliato, anche se alla fine non sono riuscito a dimostrarlo (vincendo un titolo)”. Insomma a quanto pare lo spagnolo ricorda comunque con un filo di felicità gli anni vissuti a Borgo Panigale, che dopo qualche problema iniziale lo hanno comunque portato a vincere delle gare.

Antonio Russo