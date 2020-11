Altro che ritiro: Jorge Lorenzo torna a correre in MotoGP nel 2021?

Jorge Lorenzo potrebbe rientrare in MotoGP dal ritiro. come pilota ufficiale Aprilia nel 2021, se la squalifica di Iannone fosse confermata

Alla fine della scorsa stagione, dopo il disastro del suo passaggio alla Honda, aveva annunciato il suo ritiro definitivo dalla MotoGP. Poi, quest’anno, aveva fatto ritorno in Yamaha ma solo nel ruolo di collaudatore, peraltro trascorrendo ben pochi giorni di test in pista e preferendo godersi la sua vita da prepensionato.

Eppure, nonostante le dichiarazioni, Jorge Lorenzo sarebbe pronto a staccare il casco dal chiodo e ritornare sulla griglia di partenza del Motomondiale già a partire dalla prossima stagione. Ad offrirgli questa possibilità è infatti la Aprilia, che inizialmente lo aveva corteggiato per un posto da tester, ma ora sarebbe disposta addirittura a ingaggiarlo da pilota ufficiale.

Lorenzo sostituirà Iannone alla Aprilia?

Sul futuro della Casa di Noale continua infatti ad aleggiare il dubbio sulla sentenza del ricorso di Andrea Iannone, attesa per i prossimi giorni. Se il Maniaco venisse assolto, riprenderebbe la sua sella sulla RS-GP, ma nel malaugurato caso contrario il marchio veneto dovrebbe trovare un sostituto di livello per il 2021. E, dopo il rifiuto di Andrea Dovizioso e con l’ipotesi Cal Crutchlow che continua a non convincere del tutto, riportare in pista un cinque volte campione del mondo come Por Fuera sarebbe di certo la chance più interessante. Un colpo da maestro per l’amministratore delegato Massimo Rivola.

Il maiorchino sarebbe l’uomo giusto, non solo per la sua esperienza e il suo talento, ma anche per gli ottimi rapporti che vanta con lo stesso Iannone, con cui si allena spesso a Lugano, e per i trascorsi nelle categorie inferiori con la Aprilia, con cui vinse due campionati in classe 250. “Così chiuderei un cerchio”, si è lasciato scappare nei giorni scorsi Lorenzo a proposito di un eventuale ritorno di fiamma con il costruttore italiano. E i tifosi possono cominciare a sperare.