Jorge Lorenzo in Aprilia? Lo spagnolo ha un’idea precisa

Jorge Lorenzo ha le idee chiare per il futuro. Il pilota spagnolo non vuole accettare un’eventuale offerta dell’Aprilia come rider.

In giornata è arrivata la stangata per Andrea Iannone. Si è deciso, infatti, di confermare la squalifica di 4 anni per il rider di Vasto che a questo punto, con molta probabilità dovrà dire addio alla propria carriera agonistica. Il pilota italiano ha già 31 anni e dovrebbe rivedere la pista non prima dei suoi 33 anni.

A questo punto però l’Aprilia deve correre ai ripari in vista della prossima stagione. Difficile trovare un pilota libero sul mercato. Nelle ore scorse si era fatto con insistenza il nome di Jorge Lorenzo, che al momento è impegnato come tester Yamaha.

Aprilia potrebbe cercare un pilota in Moto2

Secondo quanto riportato da “Marca” il rider spagnolo non sarebbe intenzionato ad accettare l’eventuale corte dell’Aprilia per un posto in moto nella prossima stagione. Lorenzo, infatti, vorrebbe continuare questa sua nuova carriera da tester e quindi accetterebbe dalla casa di Noale solo una proposta del genere.

Naturalmente Lorenzo non chiuderebbe la porta ad eventuali Wild Card, ma non di più di questo. Diverso invece il discorso con la Yamaha. Lo spagnolo, infatti, sembra aver rotto con il team di Iwata e lo dimostra il fatto che non è stato richiamato in pista per venerdì per sostituire Valentino Rossi che in un primo momento doveva essere assente a causa del COVID-19.

Insomma al momento la situazione è abbastanza intricata con l’Aprilia che ha poco tempo per trovare il pilota adatto per sostituire un rider importante come Andrea Iannone. La casa di Noale, che aveva sul proprio taccuino anche il nome di Andrea Dovizioso, potrebbe alla fine decidere di virare su un giovane della Moto2.

Antonio Russo