Hyundai Elantra N, nuove foto spia mostrano la nuova berlina – VIDEO

Non c’è dubbio che Hyundai stia cercando di alzare la posta in gioco nel reparto prestazioni.

La casa automobilistica sudcoreana ha rilasciato una raffica di teaser per i prossimi veicoli a marchio N, tra cui il nostro primo sguardo alla nuova Tucson N Line. Abbiamo già visto la Elantra N, sia in foto che in un teaser ufficiale Hyundai. Tuttavia, l’ultima campagna Hyundai ci offre uno sguardo più chiaro sulla berlina sportiva compatta.

Due nuove immagini teaser mostrano l’Elantra N dal davanti e dal retro. L’auto è ancora avvolta nel mimetismo, ma possiamo scoprire maggiori dettagli, soprattutto nella parte anteriore. La fascia ha un aspetto notevolmente diverso sia rispetto alla Elantra standard che alla Elantra N Line. Nella parte posteriore abbiamo il grande spoiler posteriore che abbiamo visto nelle foto spia, insieme ai doppi scarichi in una fascia posteriore ridisegnata.

Sarà un paio di tacche sopra la N-Line anche nel campo delle prestazioni. Nulla è confermato, ma tutto indica che la Elantra N è dotata di una versione turbo da 275 cavalli. Il cambio dovrebbe essere gestito o da un cambio a doppia frizione a otto marce, “rubato” alla Veloster N, o da un onesto manuale a sei marce.

275 CV non è molto per gli standard moderni, ma la Elantra è abbastanza piccola. È anche un bel gradino sopra i 201 CV che si trovano nella Elantra N Line, e a dire il vero, siamo piuttosto ansiosi di provare questa piccola auto. Ci aspettiamo di vedere la versione di produzione per il prossimo anno, ma con la campagna teaser che sta prendendo velocità, è possibile che si possa vedere una rivelazione ufficiale prima della fine del 2020.