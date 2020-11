BMW 128ti, test del Nurburgring per il modello a trazione anteriore

By

Nonostante le critiche per l’introduzione di modelli a trazione anteriore, BMW mostra tutte le potenzialità della sua nuova 128ti

Molti fan non sono stati particolarmente contenti quando BMW ha deciso di lanciare una piattaforma a trazione anteriore, che è stata alla base di alcune BMW compatte.

L’azienda bavarese è stata criticata per aver barattato la sua eredità per una migliore presenza sul mercato. Forse c’è un po’ di verità dietro queste parole, ma c’è finalmente un’auto a trazione anteriore del marchio che ci piace molto.

Naturalmente, stiamo parlando della 128ti di recente introduzione, un’auto che si colloca tra la Serie 1 standard di terza generazione e la gamma xDrive M135i. È una macchina che probabilmente ha tutto quello che serve per superare la VW Golf GTI, la Ford Focus ST e simili – e un nuovo video del Nurburgring lo dimostra.

Per gentile concessione di Automotive Mike su YouTube, la clip di 2:57 minuti mostra un esemplare della 128ti che corre intorno alla famosa pista tedesca. La “colonna sonora” non è particolarmente bella – c’è molto cigolio di pneumatici e non si sente esattamente il rumore del motore artificialmente migliorato della piccola BMW. Ma, cosa ancora più importante, l’auto sembra muoversi bene fra le curve dell’Inferno Verde.

Non sorprende più di tanto, vista la dotazione di serie dell’auto. La potenza deriva da un motore turbo da 2,0 litri che eroga 262 cavalli e 400 Newton-metri di coppia. L’unica trasmissione disponibile è un automatico a otto velocità, ma non è necessariamente un male, perché aiuta il modello ad accelerare da 0 a 100 chilometri all’ora in soli 6,1 secondi.



Lo sprint off-the-line non è ciò che conta in pista però, quindi probabilmente vale la pena di menzionare che la 128ti è dotata di barre antirollio più solide e supporti per barre antirollio e freni M Sport.