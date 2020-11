Traffico in autostrada, lunedì 9 novembre: nebbia residua, code sulla A4

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 8 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prosegue la fase anticiclonica che garantisce tempo stabile e soleggiato, con temperature oltre la media stagionale. Solo la nebbia darà una parvenza di autunno, facendo la sua comparsa dalle prime ore serali, specie su Umbria, Marche e bassa Lombardia. E sarà così ancora per diversi giorni. Le temperature massime saranno comprese fra 17 e 22 gradi. Dal pomeriggio sterili addensamenti in transito su Liguria e Calabria tirrenica.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. All’altezza di Piacenza sulla A1 Milano-Bologna

nebbia a banchi tra Casalpusterlengo e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza con visibilità 150 metri.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori in corso.

A Nord di Firenze in A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Napoli) chiuso il tratto tra Pian Del Voglio e Aglio KM 255 fino alle 18:00 del 12/11/2020 per lavori. Sulla A1 Firenze-Roma nebbia a banchi tra Chiusi e Ponzano Romano.

Alle porte della Capitale in A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: G.R.A.) coda su Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. provenendo da Autostrada Milano-Napoli verso Strada Statale 7 Appia. Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) traffico rallentato tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale.

Tra Frosinone e Caserta sulla A1 Roma-Napoli nebbia tra Cassino e San Vittore con visibilità 100 metri.