MotoGP GP Valencia: Orari TV Prove Libere, Qualifiche e Gara

La MotoGP torna a Valencia dove può consegnare il titolo iridato tra le mani dello spagnolo Joan Mir dopo il successo di domenica.

Dopo la gara di domenica Joan Mir ha praticamente il titolo iridato tra le mani. Al momento alle spalle dello spagnolo, come suoi primi inseguitori ci sono Quartararo e Rins, entrambi a meno 37 punti dal rider iberico che già nel prossimo weekend quindi potrebbe laurearsi campione del mondo di MotoGP.

Calcolatrice alla mano, al momento solo 6 piloti restano ancora in corsa per il titolo. Oltre ai tre già citati, infatti, ci sarebbero anche Vinales a meno 41 e Morbidelli e Dovizioso a meno 45. Questi però, per ritornare a giocarsi questo campionato avrebbero bisogno di un miracolo o comunque di un doppio ritiro di Mir nelle ultime due gare.

Un podio che vale un Mondiale

Tra le mille combinazioni possibili affinché il giovane Joan festeggi il titolo già domenica andiamo naturalmente a pescare quella più semplice. Il rider della Suzuki, infatti, ha bisogno di chiudere la propria gara almeno al 3° posto per essere sicuro di conquistare il titolo già domenica a prescindere da ciò che faranno gli altri.

Mir nelle 12 gare sin qui disputate in sole 5 occasioni non è riuscito a salire sul podio. Proprio questa sua continuità di rendimento lo ha reso il leader di questo campionato. Questo però per l’iberico non sarebbe il primo titolo nel Motomondiale, già nel 2017, infatti, grazie a 10 successi aveva dominato il campionato di Moto3.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 13 novembre

10:00-10:40 – Libere 1 Moto3

10:55-11:40 – Libere 1 MotoGP

11:55-12:35 – Libere 1 Moto2

13:35-14:15 – Libere 2 Moto3

14:30-15:15 – Libere 2 MotoGP

15:30-16:10 – Libere 2 Moto2

Sabato 14 novembre

10:00-10:40 – Libere 3 Moto3

10:55-11:40 – Libere 3 MotoGP

11:55-12:35 – Libere 3 Moto2

13:15-13:55 – Qualifiche Moto3

14:10-14:40 – Libere 4 MotoGP

14:50-15:30 – Qualifiche MotoGP

15:50-16:30 – Qualifiche Moto2

Domenica 15 novembre

9:00-9:20 – Warm-Up Moto3

9:30-9:50 – Warm-Up Moto2

10:00-10:20 – Warm-Up MotoGP

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 14 novembre

16:15 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 15 novembre

14:45 – Gara Moto3

16:00 – Gara Moto2

17:30 – Gara MotoGP

Antonio Russo