Meteo e traffico in autostrada: incidente in A3, nebbia fitta in serata

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 9 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’alta pressione garantirà ancora tempo stabile e temperature oltre la media stagionale, ma a cominciare dalla prima serata di oggi la nebbia tornerà a imperversare su Val Padana, Umbria, Marche e pianura laziale. Sterili addensamenti in transito su Salento e Calabria tirrenica. Le minime si attesteranno fra 8 e 13 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Martedì 10 novembre cieli soleggiato quasi su tutte le regioni, persisteranno nebbie diurne sulla bassa Lombardia. Addensamenti cumuliformi su Emilia Romagna e Marche, ma senza fenomeni degni di nota. Velature in transito anche su Sardegna e Sicilia orientale. Le temperature massime restano stabili e saranno comprese fra 16 e 21 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

All’altezza di Prato in A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Napoli) resta chiuso il tratto tra Pian Del Voglio e Aglio KM 255 fino alle 18:00 del 12/11/2020 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) traffico rallentato tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 3.6 – direzione: Salerno) rallentamenti

tra San Giovanni e Bivio A3/A1 Milano-Napoli per incidente.