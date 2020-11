Jonathan Rea derubato: l’annuncio del campione Superbike

Disavventura per Jonathan Rea, al quale sono state sottratte alcune moto presso la sua abitazione. Il pilota Kawasaki SBK ha chiesto aiuto.

Jonathan Rea sui propri profili social ha annunciato di essere stato vittima di un furto. Il sei volte campione del mondo Superbike ha domandato aiuto per provare a riavere quanto gli è stato rubato.

Il pilota Kawasaki ha spiegato che dei ladri hanno fatto irruzione nella sua casetta in giardino e hanno rubato quanto segue: le sue moto da allenamento, le mini-moto dei suoi figli e le attrezzature da giardino.

Rea, decisamente irritato per quanto successo, ha pubblicato le foto dei mezzi che gli sono stati portati via. Vedremo se riuscirà a recuperare qualcosa di ciò che gli è stato sottratto dai ladri. Non sarà facile, ma auguriamo a Johnny che venga fatta giustizia.

🚨 STOLEN!!🚨

Last night thieves broke into my garden shed and stole my training bikes and kids bike along with garden equipment! Please help me to get these bikes back!

— Jonathan Rea (@jonathanrea) November 9, 2020