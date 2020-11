Hyundai Tucson N Line, le prime immagini teaser ufficiali

Hyundai ha tolto i veli al suo SUV Tucson 2022 completamente ridisegnato a settembre e adesso vedremo l’arrivo della versione N-Line



Il rifacimento del SUV è a dir poco azzardato per le sue linee spigolose e la grande griglia dentata. Il Tucson è un veicolo chiave della gamma Hyundai, e ora abbiamo la conferma ufficiale che è in lavorazione una versione sportiva N-Line del nuovo design.

Hyundai non offre alcuna informazione o approfondimento sulla Tucson N Line sportiva. Questo è solo un teaser, dopotutto, ma due rendering ufficiali ci danno un assaggio degli aggiornamenti visivi. Possiamo vedere una nuova fascia frontale che si immerge più in basso, con la grande griglia inferiore che rispecchia il design della superiore. Ci sono anche alcune piccole modifiche alle grandi luci con alcune decorazioni che aggiungono un po’ di aggressività. I cambiamenti nella parte posteriore sono più facili da individuare con un pronunciato diffusore posteriore in un paraurti gonfiato. Sembra che anche i terminali di scarico laterali trapezoidali siano stati rifatti in modo ovale.

Per quanto riguarda le modifiche meccaniche, questo è ancora un mistero. Una voce di corridoio di qualche tempo fa indicava la linea N come un ibrido con 230 cavalli combinati, ma questo motore ibrido ha effettivamente debuttato con la nuova Tucson. La potenza era corretta, ma la voce diceva anche che una Tucson N con un motore da 2,5 litri turbo da 290 CV stava arrivando.

Forse potrebbe trattarsi della N-Line, e sebbene un motore da 100 cavalli di potenza superiore a quello standard da 2,5 litri aspirato sia piuttosto significativo, 290 CV in un SUV non sono così significativi.