F1 GP di Turchia: Programma e Orari TV Prove Libere, Qualifiche e Gara

La F1 ritorna in Turchia dopo ben 9 anni di assenza e Lewis Hamilton punta a festeggiare il suo 7° titolo iridato a Istanbul.

Il Gran Premio di Turchia torna in calendario in questo pazzo 2020. L’ultima volta che questo tracciato aveva ospitato la F1 era stato nel 2011 quando a trionfare ci aveva pensato Sebastian Vettel su Red Bull. Questo tracciato però richiama ricordi dolci per i tifosi della Ferrari e in particolare per Felipe Massa.

Il brasiliano tra queste curve ottenne la prima vittoria in F1 nel 2006. Inoltre Massa è ancora oggi il pilota più vincente della storia di questo circuito avendo vinto tre edizioni consecutive del Gran Premio, dal 2006 al 2008.

Hamilton insegue il 7° titolo

Tra i piloti ancora in attività, oltre al già citato Vettel, gli unici due ad aver vinto su questo circuito sono Hamilton nel 2010 con la McLaren-Mercedes e Raikkonen durante la gara inaugurale del 2005 sempre a bordo di una vettura del team anglo-tedesco. Il circuito di Istanbul ingloba al proprio interno la fantomatica Curva 8, una delle più veloci e difficili dell’intero campionato di F1 con ben 4 punti di corda.

Il Gran Premio fu cancellato dal 2012 a causa della mancanza di pubblico e da quel momento in poi Istanbul non ha più visto la F1 sino ad ora, che causa coronavirus il tracciato è ritornato in calendario. Tra queste curve Lewis Hamilton potrebbe inoltre festeggiare già domenica il suo 7° Mondiale in carriera.

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 13 novembre

Libere 1: ore 09:00 – 10:30

Libere 2: ore 13:00 – 14:30

Sabato 14 novembre

Libere 3: ore 10:00 – 11:00

Qualifiche: ore 13:00 – 14:00

Domenica 15 novembre

Gara: 11:10 – 13:10

Palinsesto TV8 (differite)

Sabato 14 novembre

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 15 novembre

Gara: ore 18:00

Antonio Russo