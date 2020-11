Traffico in autostrada, 8 novembre: banchi di nebbia al Centro-Nord

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 8 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone garantisce tempo stabile ancora, ma bisogna prestare attenzione ai residui banchi di nebbia in Val Padana e Umbria. Cieli soleggiati durante tutta la giornata, con addensamenti sparsi sul Nordovest e la Calabria, ma senza fenomeni. Le temperature massime oscilleranno tra 17 e 21 gradi, di poco inferiori sul Nordest. Dal tardo pomeriggio ritorna l’allerta nebbia, che interesserà soprattutto Veneto, Emilia Romagna e Salento.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A22 Brennero-Modena nebbia a banchi tra Nodo A22/A4 Torino-Trieste e Reggiolo Rolo. Sulla A13 Bologna-Padova nebbia tra Altedo e Occhiobello con visibilità 80 metri. In A13 Diramazione per Ferrara nebbia tra Ferrara sud e Bivio Ss16 Adriatica con visibilità 80 metri.

Nebbia anche sulla A1 Firenze-Roma tra Firenze sud e Valdarno.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA nebbia a banchi tra Castelnuovo di Porto e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. con visibilità 100 metri.

All’altezza di Pescara sulla A25 Torano-Pescara nebbia a banchi tra Pratola Peligna-Sulmona e Villanova con visibilità 80 metri.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.