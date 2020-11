Moto3 GP Europa, gara: risultati, classifica e ordine d’arrivo

Raul Fernandez conquista la sua prima vittoria in Moto3 nel Gran Premio d’Europa. Squalificato il leader del Mondiale, Albert Arenas

Raul Fernandez conquista la sua prima vittoria in Moto3 in un Gran Premio d’Europa a Valencia che non ha risparmiato i colpi di scena. Uscito indenne dal caos degli incidenti di inizio gara, il pilota del team Red Bull Ktm Ajo è riuscito ad andare in fuga e costruirsi un vantaggio che poi ha portato fino alla bandiera a scacchi.

Proprio all’ultimo giro un sorpasso decisivo regala il secondo posto a Sergio Garcia, davanti ad Ai Ogura, il cui podio vale oro in classifica di campionato. Il giapponese riesce infatti a portarsi a soli tre punti dal capolista Albert Arenas, oggi rimasto coinvolto prima nelle cadute di Celestino Vietti e Alonso Lopez, poi squalificato per aver ignorato le bandiere blu al rientro in pista.

Buon quarto posto per il nostro Tony Arbolino, anche lui ancora in corsa per il titolo dopo la straordinaria rimonta dal diciassettesimo posto sulla griglia di partenza. Completano le prime dieci posizioni Darryn Binder, Carlos Tatay, Stefano Nepa, Jeremy Alcoba, Filip Salac e Ayumu Sasaki.

Moto3, GP Europa: l’ordine d’arrivo della gara

1 – Raul Fernandez – Ktm

2 – Sergio Garcia – Honda – + 0.703

3 – Ai Ogura – Honda – + 1.005

4 – Tony Arbolino – Honda – + 1.037

5 – Darryn Binder – Ktm – + 13.392

6 – Carlos Tatay – Ktm – + 13.424

7 – Stefano Nepa – Ktm – + 16.719

8 – Jeremy Alcoba – Honda – + 16.824

9 – Filip Salac – Honda – + 16.964

10 – Ayumu Sasaki – Ktm – + 17.088

11 – Riccardo Rossi – Ktm – + 17.344

12 – Andrea Migno – Ktm – + 17.467

13 – Romano Fenati – Husqvarna – + 17.589

14 – Deniz Oncu – Ktm – + 18.191

15 – Gabriel Rodrigo – Honda – + 18.358

16 – Ryusei Yamanaka – Honda – + 18.441

17 – Yuki Kunii – Honda – + 19.128

18 – Jason Dupasquier – Ktm – + 19.583

19 – Davide Pizzoli – Ktm – + 27.457

20 – Barry Baltus – Ktm – + 27.836

21 – Maximilian Kofler – Ktm – + 31.328

22 – Khairui Idham Pawi – Honda – + 31.661

23 – Celestino Vietti – Ktm – + 1:20.533