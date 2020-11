Mir: “Meglio vincere così, per meriti miei e non errori di altri”

Joan Mir è davvero entusiasta della sua prima vittoria in MotoGP. il rider spagnolo ora punta dritto al titolo iridato.

Joan Mir è sicuramente la grande sorpresa di questo campionato. Il pilota spagnolo dopo un inizio di stagione complicato ha ingranato le marce alte e dopo una serie incredibile di podi si è ritrovato in testa al Mondiale. Oggi, grazie al successo ottenuto a Valencia, il rider iberico può mettere una seria ipoteca sul titolo.

Come riportato da “Sky Sport”, a margine della gara il pilota spagnolo ha così affermato: “La vittoria è arrivata, bisognava aspettare. Visto che eravamo così competitivi in ogni gara il successo doveva prima o poi arrivare. Sono contento per come è arrivato questo successo, è arrivato nel momento giusto. Poteva arrivare prima senza quella gara sfortunata in Austria, però è arrivata ora e non abbiamo vinto perché gli altri hanno sbagliato, ma perché siamo stati più veloci”.

Mir: “Ho capito come usare questa moto”

Joan Mir ha poi proseguito: “Quando ero dietro Alex lui aveva un passo veramente forte e sono stato dietro. Superarlo era un po’ rischioso, abbiamo tanto rispetto l’uno dell’altro, quando ho visto che è andato un po’ lungo ho approfittato della cosa e ho cominciato a spingere. Avevo un paio di decimi di vantaggio su di lui ed è andata bene”.

Infine il #36 ha così concluso: “La mancanza d’esperienza che avevo l’anno scorso mi portava a spingere quando non dovevo e ho fatto alcune cadute. Quest’anno invece ho capito come devo usare questa moto. Quando sei aggressivo, diventare dolce non è difficile, il contrario invece si. Dobbiamo migliore per il prossimo weekend”.

Antonio Russo