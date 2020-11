Traffico in autostrada, sabato 7 novembre: tratte con residui banchi di nebbia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 7 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo addensamenti sparsi al Sud ma senza fenomeni. Dal tardo pomeriggio nuvolosità persistente sul Mezzogiorno d’ Italia e Isole maggiori, con banchi di nebbia che interesseranno soprattutto Puglia, Molise e zone più interne della Campania. Le temperature massime sono stimate tra 17 e 22 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Situazione relativamente calma in Lombardia, dove si segnala che sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

All’altezza di Rovigo sulla A13 Bologna-Padova (Km 76 – direzione: Bologna) scorta veicoli tra Monselice e Boara per materiali dispersi.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 10/11/2020 verso G.R.A. per lavori in corso.

Residui banchi di nebbia in Abruzzo, soprattutto sulla A24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e Valle del Salto con visibilità 80 metri e in A25 Torano-Pescara tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano con visibilità 80 metri.

Alle porte di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.