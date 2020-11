MotoGP Valencia, Quartararo: “Devo rischiare per vincere il titolo”

Fabio Quartararo non è felice del piazzamento conquistato nelle Qualifiche MotoGP a Valencia, in gara dovrà essere aggressivo per recuperare.

Non sono state delle Qualifiche MotoGP entusiasmanti per Fabio Quartararo, che in gara partirà solamente dall’undicesima casella della griglia a Valencia. La sua speranza è di correre in condizione di asciutto, perché con pista bagnata fatica.

Il pilota del team Petronas Yamaha SRT ha 14 punti da recuperare su Joan Mir, leader della classifica generale e che scatterà dalla quinta posizione. Mancano tre GP al termine del campionato e tutto può succedere, però il francese deve ritrovare lo smalto dei giorni migliori perché altrimenti dovrà dire addio ai sogni iridati.

Quartararo commenta le Qualifiche MotoGP a Valencia

Quartararo al termine della giornata odierna si è così espresso sulle prospettive per la gara MotoGP sul circuito Ricardo Tormo: «Considerando la posizione da cui parto – ha detto ad Autosport – non ho nulla da perdere domani. Il mio obiettivo è vincere il titolo mondiale e se domani non prendo dei rischi sarà finita. Voglio dare il massimo e se dovrò essere molto aggressivo lo sarò. Se cadrò o qualcosa del genere, sarà per una buona ragione».

Il pilota del team Petronas Yamaha SRT auspica di poter gareggiare con pista asciutta domenica, perché sul bagnato ha mostrato scarso feeling: «Cercherò di fare un buon warmup, sarà importante. Penso di essere abbastanza forte quando posso essere veloce. Purtroppo stavolta sul bagnato ho avuto un brutto feeling e di solito non sono un disastro in queste condizioni. Abbiamo provato di tutto sulla moto e non è cambiato niente, è stato frustrante e difficile da capire».