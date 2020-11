MotoGP Valencia, Prove Libere 4: tempi e classifica finale

Tempi e classifica della quarta sessione di prove libere del GP d’Europa a Valencia. Best lap di Miguel Oliveira davanti a Joan Mir e Jack Miller.

Splende il sole su una pista iper bagnata dopo la pioggia delle ultime ore. La quarta sessione di prove libere procederà dunque con gomme rain, ma nelle qualifiche si potrebbero rendere necessarie le slick. Intanto arriva l’annuncio ufficiale del team Esponsorama che conferma il binomio Enea Bastianini e Luca Marini per la stagione MotoGP 2021. Altri due piloti italiani entrano in classe regina nel team iberico di Raul Romero e Ruben Xaus. Dal 2022 la squadra potrebbe dire addio alla Top Class per fare posto al nuovo team VR46. Il grande sogno di vedere Luca Marini e Valentino Rossi nella stessa categoria diviene realtà. Niccolò Antonelli, invece, passerà dal team SIC58 ad Avintia in Moto3.

In condizioni di bagnato Fabio Quartararo sta dimostrando molte più difficoltà del previsto sul tracciato di Valencia. Nelle FP3 ha chiuso penultimo davanti al solo Brad Binder, nelle FP1 era addirittura ultimo. Fortunatamente per il pilota francese della Yamaha Petronas SRT per domani si prevede una gara sull’asciutto, ma occorrerà conquistare una buona posizione nelle qualifiche. Jack Miller ribadisce di sentirsi a proprio agio in condizioni di misto e bagnato e firma un buon 1’41″8, ma deve fare i conti con Miguel Oliveira che sta mettendo all’incudine la KTM. 14° Valentino Rossi, solo 18° Fabio Quartararo che torna ai box molto contrariato.